Ракети влучили в критичний промисловий об’єкт на Тернопільщині
На Тернопільщині можуть бути обмеження з подачею газу
Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.
«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жертв немає.
Відповідні служби ліквідовують наслідки.
Нагадаємо, сьогодні під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
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