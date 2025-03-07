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Ракети влучили в критичний промисловий об’єкт на Тернопільщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ракети влучили в критичний промисловий об’єкт на Тернопільщині
Очільник Тернопільської ОВА розповів, куди влучили ворожі ракети
фото з відкритих джерел

На Тернопільщині можуть бути обмеження з подачею газу

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв немає.

Відповідні служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, сьогодні під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

У Харкові росіяни атакували цивільне підприємство.

У Миргородському районі Полтавщини уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок.

Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

До слова, триває 1108-й день війни.

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Теги: ракета дрон Тернопільщина війна окупанти

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