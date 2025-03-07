Ракети влучили в критичний промисловий об’єкт на Тернопільщині

На Тернопільщині можуть бути обмеження з подачею газу

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої ОВА В’ячеслава Негоду.

«Є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв немає.

Відповідні служби ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, сьогодні під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

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До слова, триває 1108-й день війни.