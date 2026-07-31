Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: усі деталі

На місці працюють профільні служби, триває ліквідація наслідків

31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення ССО.

У Силах спеціальних операцій зазначили, що наразі встановлюються обставини та причини інциденту. На місці події працюють відповідні служби, які проводять першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про можливих постраждалих і загиблих уточнюється. Додаткові подробиці оприлюднять після завершення першочергових заходів.

Нагадаємо, вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. В обласній військовій держадміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби. «Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації», – закликав начальник ОВА.

Через інцидент у місті також тимчасово змінили схеми руху окремих автобусних маршрутів – №18 і №30. У міській раді наголосили, що зміни мають тимчасовий характер і діятимуть до окремого повідомлення. Пасажирів просятб враховувати оновлені схеми руху під час планування поїздок та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.