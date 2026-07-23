Готував удари по оборонних заводах. На Хмельниччині затримано агента РФ

Під час обшуку в зловмисника виявлено телефон із доказами роботи на ворога

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Хмельниччині агента ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зловмисник готував координати для нової серії ракетних та дронових атак РФ по західному регіону України. Серед основних «цілей», які коригувальнику доручив розвідати ворог, були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта. Як з’ясувало розслідування, завдання окупантів виконував завербований ФСБ місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини.

«До уваги російської спецслужби він потрапив через Телеграм-канали із пошуку «швидких грошей», яких він потребував для купівлі наркотичної дози. Задокументовано, як агент об’їжджав місцевість під виглядом велосипедних поїздок, фіксував на смартфон периметри потенційних «цілей» і передавав відео з геолокаціями куратору з РФ», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в зловмисника виявлено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, СБУ зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську. Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.