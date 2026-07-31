У Львові завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару

Будинок у Львові після удару Росії

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

31 липня у Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За словами очільника ОВА, протягом кількох годин рятувальники, правоохоронці, медики, працівники комунальних служб і волонтери працювали на місці трагедії, допомагаючи постраждалим та розбираючи завали.

«Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали», – написав Козицький.

Голова Львівської ОВА також висловив співчуття рідним загиблого та побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Крім того, він закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. «Кожна повітряна тривога – це реальна загроза. Не ігноруйте», – наголосив Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках. Під завалами рятувальники виявили тіло 35-річного працівника поліції Львівщини Володимира Шандри.

Станом на вечір 30 липня у лікарнях залишалися семеро поранених. Міська влада заявила, що допоможе відновити пошкоджене житло.

Під час тієї ж масованої атаки Росія обстріляла Київ, Полтавщину, Кривий Ріг, Харків, Вінниччину, Сумщину, Рівненщину, Івано-Франківщину та інші регіони України.