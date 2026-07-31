Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря

На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія

Хмельницька міська рада повідомила про якість атмосферного повітря у Хмельницькому після детонації на одному з військових полігонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу міськради.

«Відповідно до даних з індикативної станції моніторингу атмосферного повітря Envea Cairnet, яка знаходиться за адресою вул. Кам’янецька 2., станом на 14:30 перевищення гранично допустимих концентрацій вимірюваних показників не фіксується, радіаційний стан у нормі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. В обласній військовій держадміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби.

Через інцидент у місті тимчасово змінили схеми руху окремих автобусних маршрутів.

Згодом з'ясувалося, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

Як повідомлялося, внаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель. Інформації про загиблих наразі немає.