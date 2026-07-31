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У Хмельницькому пролунала серія вибухів: подробиці від влади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Хмельницькому пролунала серія вибухів: подробиці від влади
Над містом здійнявся дим
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Наразі на місці працюють усі відповідні служби

У Хмельницькому пролунало кілька вибухів без оголошення повітряної тривоги. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

«В обласному центрі пролунало декілька вибухів», – повідомив очільник ОВА. За його словами, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. «Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації», – закликав Тюрін.

У Хмельницькому пролунала серія вибухів: подробиці від влади фото 1

До слова, правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів.

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Теги: вибух Хмельницький Хмельниччина

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