Після вибухів у Хмельницькому змінено маршрути транспорту

Тимчасові зміни торкнулися автобусних маршрутів №18 і №30

У Хмельницькому після серії вибухів, що пролунали 31 липня, тимчасово змінили схеми руху автобусних маршрутів №18 та №30. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську раду.

Зокрема, автобуси маршруту №30 «Озерна – вул. Трипільська» тимчасово розвертаються на вулиці Петлюри в районі зупинки КЕВ і не заїжджають до мікрорайону Дубове.

Водночас автобуси маршруту №18 «Вул. Верейського – Ракове» здійснюють розворот на вулиці Кам'янецькій біля перехрестя з вулицею Смотрицького без заїзду до мікрорайону Ружична.

У міській раді наголосили, що зміни мають тимчасовий характер і діятимуть до окремого повідомлення. Пасажирів закликали враховувати оновлені схеми руху під час планування поїздок та, за можливості, користуватися альтернативними маршрутами.

31 липня у Хмельницькому пролунала серія вибухів. Повітряної тривоги не оголошували. Влада повідомила, що на місці працюють усі відповідні служби. «Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації», – закликали в ОВА.

Офіційних коментарів щодо причин вибухів наразі немає. Втім, у мережі стверджують, що на 31 липня у Хмельницькому нібито було заплановано підрив старих боєприпасів. Співрозмовник «Главкома» підтвердив, що у місті справді відбувається детонація.

Нагадаємо,у Хмельницькому зросла вартість проїзду в громадському транспорті. З 20 липня проїзд у автобусах та маршрутках коштує 20 гривень, у тролейбусах – 14 гривень. Заступник міського голови пояснив, що це – вимушена зміна тарифу через вартість пального, електроенергії та запасних частин.