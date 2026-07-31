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Вибухи у Хмельницькому: куди звертатися місцевим, чиє майно постраждало

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вибухи у Хмельницькому: куди звертатися місцевим, чиє майно постраждало
На місці події працюють усі відповідні служби
фото: скриншот з відео

Симчишин: Наслідки почнемо ліквідовувати як тільки дозволять військові

Сьогодні, 31 липня, на території однієї із військових частин Хмельницького сталась надзвичайна подія. Причини наразі встановлюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина.

«На місці працюють усі відповідні служби, створено штаб. Інформації про загиблих наразі немає. Утримайтеся від припущень і неправдивої інформації! Прошу зберігати спокій. В зоні можливого розльоту уламків силами поліції проведено оповіщення. Зона можливого розльоту оточена», – йдеться у повідомленні.

За даними мера, внаслідок інциденту пошкоджена низка житлових будинків, комунальних будівель.

Куди звернутися, якщо постраждало ваше майно:

  • Якщо від вибухів постраждало ваше майно – телефонуйте на 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80.
  • Або звертайтесь за адресою: Петлюри, 52, або і відділ звернення громадян Героїв Маріуполя, 18.

«Наслідки почнемо ліквідовувати як тільки дозволять військові», – наголосив Симчишин.

Нагадаємо, вдень 31 липня жителі Хмельницького повідомляли про серію потужних вибухів. Після них над місцем події здійнявся густий стовп диму. В обласній військовій держадміністрації зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби.

Через інцидент у місті тимчасово змінили схеми руху окремих автобусних маршрутів.

Згодом з'ясувалося, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, яка супроводжувалася вибухом і подальшою детонацією.

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Теги: вибух Хмельницький

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