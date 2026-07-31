Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
Командир 2-го корпусу НГУ «Хартія»
фото: wikipedia

Нападник і його спільник затримані

Про спробу замаху на командира 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського заявив Володимир Зеленський, повідомляє «Главком»

За словами президента, наразі тривають необхідні процесуальні дії. Зеленський розпові, що заслухав доповідь заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада щодо обставин інциденту. «Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії», – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. «На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо», – заявив Зеленський.

У квітні 2026 року полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни Ігор Оболенський став командиром 2-го армійського корпусу. У липні глава держави присвоїв йому звання Героя України – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Раніше поліція Польщі висунула звинувачення чоловіку, який публічно закликав до вбивства Зеленського.  Чоловікові висунули офіційні звинувачення в публічному підбурюванні до скоєння вбивства та образі глави іноземної держави. За скоєні правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте також:

Теги: військові Володимир Зеленський ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський обійняв посаду Головнокомандувача Збройних Сил України 8 лютого 2024 року
Проста математика: за якими показниками варто оцінювати діяльність головкома
17 липня, 12:47
Євген Хмара очолив Міноборони, щоправда, поки що у статусі тимчасового виконувача обов'язків
Призначення есбеушника Хмари на посаду міністра оборони. Чи правильно це?
19 липня, 13:23
Палубу яхти Graceful вартістю £100 мільйонів покрили антидроновою сіткою
Путін відправив свою яхту в Арктику через загрозу українських дронів
5 липня, 04:10
Валерій Маркус святкує день народження
Військовий Маркус отримав найцінніший подарунок на свій день народження
14 липня, 13:11
РФ з початку війни втратила 12 141 танків
Втрати ворога станом на 15 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
15 липня, 06:54
Федоров заявив, що готовий працювати лише в Міноборони
Федоров поставив кадровий ультиматум президенту
23 липня, 17:56
Президент почав розглядати можливість звільнення Сирського
Зеленський розглядає можливість заміни Сирського – FT
18 липня, 15:22
Далекобійні удари України по логістичних центрах Wildberries вже починають відчутно впливати на економіку Росії
Хитра тактика України може завдати фатального удару по режиму Путіна – The Sun
26 липня, 16:58
Зеленський і Бернем поспілкувалися з українськими та британськими моряками у Портсмуті
Зеленський і Бернем піднялися на палубу корабля «Черкаси» у Портсмуті (фото)
27 липня, 20:43

Події в Україні

Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря
У Львові завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару
У Львові завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару
Вибухи у Хмельницькому: куди звертатися місцевим, чиє майно постраждало
Вибухи у Хмельницькому: куди звертатися місцевим, чиє майно постраждало
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: усі деталі
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: усі деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua