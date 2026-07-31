На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху

Нападник і його спільник затримані





Про спробу замаху на командира 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського заявив Володимир Зеленський, повідомляє «Главком»

За словами президента, наразі тривають необхідні процесуальні дії. Зеленський розпові, що заслухав доповідь заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада щодо обставин інциденту. «Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії», – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу удару по українському командиру. «На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо», – заявив Зеленський.

У квітні 2026 року полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни Ігор Оболенський став командиром 2-го армійського корпусу. У липні глава держави присвоїв йому звання Героя України – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Раніше поліція Польщі висунула звинувачення чоловіку, який публічно закликав до вбивства Зеленського. Чоловікові висунули офіційні звинувачення в публічному підбурюванні до скоєння вбивства та образі глави іноземної держави. За скоєні правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.