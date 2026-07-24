«Було два влучання». Ігнат повідомив деталі російської атаки по полігону на Київщині

Ігнат: «У ЗСУ вже давно заборонено проведення заходів – і публічних заходів, і великих зібрань. Це питання безпеки»

Сьогодні, 24 липня, російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони перехопили одну з них, ще дві ракети влучили на території області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує «Главком».

«Саме по Київщині зафіксовані ті два влучання», – зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат додав, що у Збройних силах давно діє заборона на проведення публічних заходів і великих зібрань через загрозу для безпеки військовослужбовців. Планування будь-яких заходів має відповідати вимогам воєнного часу.

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«У ЗСУ вже давно заборонено проведення заходів – і публічних заходів, і великих зібрань. Це питання безпеки», – зазначив представник Повітряних сил.

За словами Ігната, в умовах війни необхідно постійно враховувати ризики та дотримуватися встановлених правил незалежно від часу доби. «Україна у війні і дотримуватися тих вимог потрібно у будь-який час, чи вдень, чи вночі. І планувати заходи відповідно до вимог безпеки», – наголосив він.

Також відомо, що Росія накопичила певний запас ракет, тому українцям найближчими днями варто максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. «Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика – це дуже швидко і небезпечно», – наголосив Ігнат.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Дані про жертв і постраждалих уточнюються. За фактом російської атаки Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Водночас правоохоронці розпочали ще одне кримінальне провадження. Воно стосується можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що, за версією слідства, призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.