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    У Запоріжжі антивакцинаторний протест для одного з мітингувальників завершився у лікарні (фото, відео)

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    Поліція документувала порушення карантинних обмежень - У Запоріжжі антивакцинаторний протест для одного з мітингувальників завершився у лікарні (фото, відео)
    Поліція документувала порушення карантинних обмежень
    Фото: subbota

    П’ятьох учасників мітингу було затримано

    У Запоріжжі під стінами обласної державної адміністрації зібрався антиковідний мітинг, на якому протестувальники вимагали не примушувати робити вакцини, припинити карантин та скасувати обов’язкове носіння масок.

    П’ятьох учасників мітингу – противників вакцинації було затримано, йдеться у повідомленні ГУНП в Запорізькій області

    Співробітники поліції, які несли службу з охорони громадського порядку, проводили роз’яснювальну роботу, вимагаючи дотримання норм карантинних обмежень під час зібрання.

    “П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час затримання один з чоловіків впав на землю. Співробітники поліції надали йому першу невідкладну медичну допомогу та викликали швидку допомогу. З метою діагностування травм потерпілого направили до лікувального закладу”, – йдеться у повідомленні.

    У поліції повідомили, що начальником ГУНП в Запорізькій області призначено проведення службового розслідування щодо законності дій його підлеглих. У разі встановлення порушень, матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.

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    У Запоріжжі антивакцинаторний протест для одного з мітингувальників завершився у лікарні (фото, відео)
    У Запоріжжі антивакцинаторний протест для одного з мітингувальників завершився у лікарні (фото, відео)

    У поліції нагадали, що на території регіонів, на яких установлений червоний рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, забороняється перебування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.

    Нагадаємо, антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії

    Водночас у Львові батьки вийшли на пікет проти дистанційного навчання

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    Теги: гроші карантин час
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    У Запоріжжі антивакцинаторний протест для одного з мітингувальників завершився у лікарні (фото, відео)