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1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні день народження Євросоюзу
фото з відкритих джерел

За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих

Сьогодні, у понеділок, 1 листопада, у світі відзначають:

  • День вегана

Міжнародний день вегана відзначається щорічно 1 листопада. Саме цього дня в 1994 році Веганське співтовариство відзначало своє 60-річчя. Вегани є строгими вегетаріанцями, вони не тільки виключають зі свого раціону м’ясо і рибу, а й будь-які інші продукти тваринного походження – яйця, молоко, мед.

Вегани не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни і шовку, і не користуються продуктами, які тестували на тваринах.

  • День створення Європейського Союзу

Утворився на основі підписаного 7-го лютого 1992-го року Маастрихтського договору, який набув чинності 1-го листопада 1993- го року. Цьому передувала величезна робота, що почалася ще з 1951-го року, коли в Парижі було підписано договір про створення Європейського об’єднання вугілля і сталі.

Європейський союз – це унікальне утворення націлене насамперед на ефективну регіональну інтеграцію. Загальні стандарти і основні цінності, якість і повага до прав людини, єдина, монолітна, але гнучка політика, питання колективної безпеки, роблять єврозону найбільш надійним партнером як для найближчих сусідів, так і для всіх інших країн світу.

Яке сьогодні релігійне свято

1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих – національне свято в багатьох католицьких країнах. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір'ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші.

Щоб відлякати злих духів люди самі вбиралися в страшні костюми. У нашій країні це свято почали відзначати порівняно недавно.

Народні прикмети на 1 листопада

  • Морозний день 1 листопада видався – значить, 8 листопада (на день Дмитра Солунського) буде відлига.
  • Якщо людина народилася 1 листопада, то вона відрізнятиметься балакучістю.
  • Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.
  • Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
  • Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів, сира погода, але перший сніг випав і не тане – навесні багато пролісків буде.
  • Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.
  • Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.
  • На вулиці тепло 1 листопада – весна буде теплою, а зима також не стане відрізнятися тріскучими морозами.
  • Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
  • Не варто вбивати павуків.
  • Не рекомендують відмовляти в милостині.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 1 листопада, іменини відзначають Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс.

Теги: Українська православна церква свято традиції

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