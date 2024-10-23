У якому районі столиці найбезпечніше дихати: аналіз якості повітря

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 23 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 21.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 30.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 354.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 29.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 5.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 60.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 22.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 46.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 555.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 15.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 22.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 49.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 35.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 40.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 410.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 21.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 6.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 21.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 27.2 мкг/м3;

діоксид азоту – 26.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 348.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 28.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 7.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 33.2 мкг/м3;

діоксид азоту – 27.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 404.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 29.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 8.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 36 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 53.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 26.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 41.7 мкг/м3;

оксид вуглецю – 559 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 61.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 31 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 42 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 41.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 23.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 32.7 мкг/м3;

озон – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 537.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 48.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 23.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.099 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом 23 жовтня у Києві та області очікується прохолодна погода. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 °С. На Київщині 23 жовтня очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю та без опадів. Вітер змінюватиме напрямок з південно-західного на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.