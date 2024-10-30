Зеленський в Ужгороді зустрівся з представниками бізнесу: деталі зустрічі

Володимир Зеленський поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя

Зеленський: «Закарпаття розвивається. Через війну сюди переїхало багато людей, велика кількість релокованого бізнесу працює саме тут»

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Ужгорода, де зустрівся з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи «Зроблено в Україні». Про це повідомляє Офіс президента України.

«Закарпаття розвивається. Через війну сюди переїхало багато людей, велика кількість релокованого бізнесу працює саме тут», – сказав Глава держави.

Президент зауважив, що місцевий бізнес співпрацює з центральною та регіональною владою, а релоковані підприємства створюють робочі місця у регіоні.

Володимир Зеленський також поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.

В Ужгороді відбулася зустріч президента з представниками бізнесу, що працює на Закарпатті і який може підтримати економічна платформа «Зроблено в Україні» pic.twitter.com/v4euKw4puC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

Крім того, під час зустрічі обговорили підтримку релокованих підприємств, розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%» для місцевого бізнесу, запуск цільових кредитних програм, безперебійне енергозабезпечення підприємств та бронювання працівників.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу. Офіційно в регіоні зареєстровано близько 400 таких підприємств.

Крім того, зростає кількість нових компаній. Порівняно з 1 січня 2022 року зараз їх на 3 тисячі більше. Серед них лідери за галузями – машинобудування, металообробка, деревообробка та сільське господарство.

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Володимир Зеленський поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя фото: Офіс президента України

У межах ініціативи «Зроблено в Україні» на підтримку бізнесу цьогоріч було передбачено понад 45 млрд грн, із них щонайменше 530 млн грн – для Закарпаття.

Нагадаємо, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку захисту України. Зеленський разом з партнерами обговорив, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема Patriot. «Домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме», – зазначив очільник України. За словами президента, всі партнери-нордики підтримали план перемоги України.