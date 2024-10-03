Курйоз дня. Трамп присвятив допис у соцмережі українцю з лайливим ніком
Дональд Трамп: «@zalupa_ Дякую за лайк мого допису!»
Колишній президент США Дональд Трамп насмішив мережу своїм новим дописом у Twitter (X). Політик подякував за лайк користувачу з непристойним ніком.
«@zalupa_ Дякую за лайк мого допису! Я відправлю вам важливі оновлення виборів у Північній Кароліні. Переконайтеся, що ви готові голосувати за Дональда Дж. Трампа до 5 листопада. Дайте відповідь #stop, щоб відмовитися», – йдеться в пості.
Реакція користувачів не забарилася. Під дописом зібралося чимало українців.
Нагадаємо, нові опитування в штатах, що вагаються, показують, що шанси кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на перемогу зростають.
Як повідомлялося, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.
До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви.
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