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11 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
11 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках
фото ілюстративне

ЗСУ за добу «демілітаризували» 200 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 60 100 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61000 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 2435 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 5038 (+20) од;
  • артилерійських систем – 1414 (+7) од;
  • РСЗВ – 341 (+1) од;
  • засоби ППО – 177 (+0) од;
  • літаків – 266 (+0) од;
  • гелікоптерів – 232 (+4) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од;
  • спеціальна техніка – 132 (+1).
11 танків та 20 бойових машин: втрати ворога за добу фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Теги: війна росія Україна окупанти

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