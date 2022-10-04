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ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку на Херсонщині (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку на Херсонщині (відео)
Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області
фото: кадр відео

У населеному пункті замайорів український прапор

Українські військові продовжують успішний контрнаступ у Херсонській області. Сьогодні військові опублікували відео зі звільненої Малої Олександрівки. Про це повідомляється на сторінці Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині. Далі буде, обіцяють українські десантники!», – йдеться у заяві.

Військові також оприлюднили відео з деокупованої Малої Олександрівки.

Попередньо, до найближчих позицій окупантів майже 12 кілометрів.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 жовтня повідомив, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

Теги: відео

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