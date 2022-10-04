ЗСУ взяли під контроль Малу Олександрівку на Херсонщині (відео)
У населеному пункті замайорів український прапор
Українські військові продовжують успішний контрнаступ у Херсонській області. Сьогодні військові опублікували відео зі звільненої Малої Олександрівки. Про це повідомляється на сторінці Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
«Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. Так, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині. Далі буде, обіцяють українські десантники!», – йдеться у заяві.
Військові також оприлюднили відео з деокупованої Малої Олександрівки.
Попередньо, до найближчих позицій окупантів майже 12 кілометрів.
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 жовтня повідомив, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.
Коментарі — 0