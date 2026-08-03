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182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026
Ситуація на фронті 3 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 3 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6544 дрони-камікадзе та здійснив 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 серпня на фронті відбулося 182 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 33 окупанти, 15 поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 31 укриття особового складу противника. Пошкоджено одну артилерійську систему, один пункт управління БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та 191 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 399 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося два боєзіткнення. Ворог здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік Волохівки. 

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та у бік Шийківки.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого та Ставків. Одне боєзіткнення триває. 

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та у бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та у бік Юрківки.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 26 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Русиного Яру
  • у бік Новопавлівки

Три боєзіткнення тривають. 

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Котлиного
  • Удачного
  • Новомиколаївки
  • у бік Нового Шахового, Шевченка, Матяшевого, Василівки, Мирного, Новопідгородного 
182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік:

  • Воздвижівки
  • Староукраїнки
  • Гуляйпільського
  • Цвіткового
  • Чарівного

Два боєзіткнення тривають. 

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Новояковлівки.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1622-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ укриття ворог Покровськ

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