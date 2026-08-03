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Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках
Наразі триває ліквідація наслідків атаки
фото: «Нова пошта»/Telegram

«Нова пошта» компенсує оціночну цінність пошкоджених відправлень

Увечері 3 серпня російська терористична армія знищила вантажне відділення «Нової пошти» в Прилуках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Співробітники та клієнти перебували в укритті, ніхто не постраждав. Наразі триває ліквідація наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.

Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках фото 1
фото: «Нова пошта»/Telegram

Зазначається, що «Нова пошта» компенсує оціночну цінність пошкоджених відправлень та зв'яжеться з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.

«Ми вже перебудували логістичні шляхи, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Деталі щодо статусу відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку «Нової пошти» та на сайті», – додається у заяві.

Нагадаємо, росіяни реактивним «шахедом» атакували автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді. Вілкул уточнив, що внаслідок російського удару троє загинули, шестеро людей отримали поранення.

До слова, окупанти атакували об’єкт транспортної інфраструктури на Одещині. Внаслідок цього постраждали люди.

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Теги: Чернігівщина Нова пошта

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