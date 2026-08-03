Масштабна пожежа у Дніпрі: ворог атакував склади з продуктами

Ганжа: інформація про постраждалих унаслідок удару уточнюється

У Дніпрі після ворожої атаки спалахнули склади з харчами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За словами очільника обласної адміністрації, ворог завдав удару по місту, унаслідок чого зайнялися складські приміщення, де зберігали продукти.

«Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив Ганжа.

На місці подій працюють рятувальники, які локалізовують займання. Масштаб пожежі та повний перелік пошкоджень наразі не оприлюднені – влада обіцяє надати деталі згодом.

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Достеменний тип ударного засобу офіційно поки не назвали. У попередніх повідомленнях про атаку йшлося про можливе застосування реактивних безпілотників типу «Shahed» – цю інформацію на момент публікації офіційно не підтверджено.

Удар по складах у Дніпрі – не перший випадок, коли росіяни цілять по цивільній логістичній та продовольчій інфраструктурі міста. Раніше ворог уже атакував ракетою склад супермаркету АТБ, а зовсім недавно двічі за добу під ударом опинився найбільший склад Rozetka у Броварах.