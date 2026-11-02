191 бій за добу: лінія фронту станом на 2 листопада 2026

Лінія фронту станом на 2 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 44 авіаційних удари – скинув 146 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4304 дрони-камікадзе та здійснив 1946 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 65 окупантів, 14 поранено. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби та два укриття ворога. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, один пункт управління БпЛА та 43 укриття противника. Знищено або подавлено 120 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти вісім разів проводили штурмові дії та здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

Ізбицького

Графського

Вовчанських Хуторів

Охрімівки

Шабельного

Чугунівки

Амбарного

Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі штурмував у бік Радьківки. Триває бій.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито шість спроб загарбників просунутися у бік Нового, Колодязів, Лиману та Зарічного. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили спробу загарбників просунутися вперед у районі Ямполя.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Новоселівки

Райського

Софіївки

Кучерового Яру

Вільного

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 12 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Молодецького

Новопавлівки

Чернігівки

Світлого

Добропілля

Мирного

Сергіївки

Триває бій.

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік Успішного, Тернуватого, Гіркого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Окупанти проводили одну штурмову дію, атакуючи у бік Червоної Криниці.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1713-й день повномасштабної війни.