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193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026
Ситуація на фронті 1 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 1 серпня 2026. Зведення Генштабу

Від початку доби 1 серпня російські війська завдали трьох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети, здійснили 66 авіаударів, скинувши 201 керовану авіабомбу, а також застосували 6659 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 2381 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

Загалом на фронті відбулося 193 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої протягом доби тривали на Покровському напрямку, де українські військові відбили 23 атаки російських військ. Противник намагався просунутися поблизу Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Білицького, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулевого, Котлиного та Удачного.

Ще три боєзіткнення тривали станом на вечір.

За попередніми підрахунками, на цій ділянці фронту українські захисники ліквідували 41 окупанта, ще 18 поранили. Також знищено дві реактивні системи залпового вогню, дві одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено п'ять артилерійських систем і чотири автомобілі противника.

Крім того, знищено або подавлено 423 безпілотники різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Російські війська здійснили три атаки. Також противник завдав чотирьох авіаударів, застосувавши 12 керованих авіабомб, та здійснив 49 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони в районах:

  • Козачої Лопані;
  • Радьківки;
  • Волохівки;
  • Стариці;
  • Ізбицького;
  • Іващиного.
193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Штурмових дій противника протягом доби не зафіксовано.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Російські війська 12 разів намагалися прорвати оборону українських військ у районах:

  • Лиману;
  • Озерного;
  • Андріївки;
  • Новомихайлівки;
  • Шийківки;
  • Новоселівки;
  • Діброви.

Три боєзіткнення тривали станом на вечір.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Українські військові відбили 14 атак поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ще три боєзіткнення залишалися незавершеними.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано три штурми російських військ у районах Привільного та Юрківки.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки. Одне боєзіткнення тривало.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Українські військові відбили 23 атаки російських військ.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські захисники відбили три атаки противника в районі Рибного.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили шість атак у районах Воздвижівки та Цвіткового.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Протягом доби штурмових дій противника не зафіксовано.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026 фото 12

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося. Українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії та завдавати їй втрат уздовж усієї лінії фронту.

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Теги: фронт наступ ЗСУ окупанти Генштаб війна

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