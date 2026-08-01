193 бої за добу: лінія фронту станом на 1 серпня 2026

Лінія фронту станом на 1 серпня 2026. Зведення Генштабу

Від початку доби 1 серпня російські війська завдали трьох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети, здійснили 66 авіаударів, скинувши 201 керовану авіабомбу, а також застосували 6659 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили 2381 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

Загалом на фронті відбулося 193 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої протягом доби тривали на Покровському напрямку, де українські військові відбили 23 атаки російських військ. Противник намагався просунутися поблизу Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Білицького, Родинського, Шевченка, Новогришиного, Гулевого, Котлиного та Удачного.

Ще три боєзіткнення тривали станом на вечір.

За попередніми підрахунками, на цій ділянці фронту українські захисники ліквідували 41 окупанта, ще 18 поранили. Також знищено дві реактивні системи залпового вогню, дві одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено п'ять артилерійських систем і чотири автомобілі противника.

Крім того, знищено або подавлено 423 безпілотники різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Російські війська здійснили три атаки. Також противник завдав чотирьох авіаударів, застосувавши 12 керованих авіабомб, та здійснив 49 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони в районах:

Козачої Лопані;

Радьківки;

Волохівки;

Стариці;

Ізбицького;

Іващиного.

На Куп’янському напрямку

Штурмових дій противника протягом доби не зафіксовано.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Російські війська 12 разів намагалися прорвати оборону українських військ у районах:

Лиману;

Озерного;

Андріївки;

Новомихайлівки;

Шийківки;

Новоселівки;

Діброви.

Три боєзіткнення тривали станом на вечір.

На Слов’янському напрямку

Українські військові відбили 14 атак поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ще три боєзіткнення залишалися незавершеними.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано три штурми російських військ у районах Привільного та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки. Одне боєзіткнення тривало.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Українські військові відбили 23 атаки російських військ.

На Олександрівському напрямку

Українські захисники відбили три атаки противника в районі Рибного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили шість атак у районах Воздвижівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Протягом доби штурмових дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося. Українські військові продовжують стримувати наступальні дії російської армії та завдавати їй втрат уздовж усієї лінії фронту.