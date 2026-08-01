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Зеленський: антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський: антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах
Президент наголосив, що Росія дедалі активніше застосовує реактивні дрони типу «Шахед» та вдосконалює методи повітряного терору
фото: Офіс президента

Президент закликав міжнародних партнерів невідкладно посилити військову підтримку України

Під час останньої масованої атаки окупанти випустили по території країни 35 ракет, більшість із яких були балістичними, а також майже 190 безпілотників різних типів. Як інформує «Главком», про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, основною ціллю удару став Київ та Київська область, зокрема Бровари і Вишневе. Внаслідок обстрілу загинули дев'ятеро людей, ще 40 дістали поранення.

Президент наголосив, що Росія дедалі активніше застосовує реактивні дрони типу «Шахед» та вдосконалює методи повітряного терору.

«Кожен у світі має бачити, що, затягуючи цю війну, Росія вчиться вбивати новими методами», – заявив Зеленський.

Окрім столиці, протягом доби під ударами перебували Херсонщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Запорізька, Донецька та Сумська області. За словами президента, десятки людей отримали поранення.

Зеленський закликав міжнародних партнерів невідкладно посилити військову підтримку України, насамперед передати додаткові ракети до зенітних ракетних комплексів Patriot.

«Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах», – наголосив глава держави.

Окремо президент повідомив, що провів нараду щодо санкційної політики. Він закликав запровадити обмеження проти всіх фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії виробляти балістичні ракети, пускові установки та постачають необхідні компоненти. За словами Зеленського, до санкційної роботи мають активніше долучитися й партнери України, адже в юрисдикціях країн G7 досі залишаються прогалини, які дозволяють російському військово-промисловому комплексу обходити обмеження.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обережно ставиться до передачі іншим державам передових військових технологій, зокрема тих, що використовуються у сучасному озброєнні. Відповідаючи на запитання про можливість локалізації виробництва ракет Patriot в Україні, він сказав: «Не впевнений. Ми розглядаємо це питання».

Тим часом, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів Patriot.

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Теги: росія окупанти Володимир Зеленський президент балістичні ракети

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