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Один із наймолодших комбригів ЗСУ повернувся на посаду командира «Холодного Яру»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Один із наймолодших комбригів ЗСУ повернувся на посаду командира «Холодного Яру»
фото: 93-тя ОМБр
Крутков командує «холодноярцями» на одному з найгарячіших напрямків фронту – під Костянтинівкою

Дмитро Лиховій підтвердив, що офіцер знову очолює «холодноярців»

Підполковник Шаміль Крутков повернувся на посаду командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у Facebook, пише «Главком».

«У круту бригаду повернули її крутого командира – Шаміля Круткова. Тепер людина знову на своєму місці», – написав Лиховій. 

Речник Генштабу не уточнив, з чим саме було пов'язане тимчасове відсторонення офіцера від командування бригадою і скільки воно тривало. Офіційного роз'яснення від Генерального штабу чи самої бригади на момент публікації не було. «Главком» продовжує уточнювати обставини цієї історії.

Шаміль Крутков народився 22 жовтня 1997 року у Львові. Здобув освіту в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. У 2021 році президент нагородив його медаллю «За військову службу Україні», а в 2022-му – орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Крутков є одним із наймолодших командирів бригад у Силах оборони – посаду комбрига він обійняв у 27 років.

Один із наймолодших комбригів ЗСУ повернувся на посаду командира «Холодного Яру» фото 1
фото: 93-тя ОМБр

Останніми місяцями Крутков неодноразово публічно розповідав про ситуацію в бригаді. Зокрема, в липневому інтерв'ю він розповідав, як мобілізовані через ТЦК змінюються після потрапляння до війська, наводячи приклади бійців, які за кілька місяців служби здобули бойовий досвід і повагу побратимів.

Командир 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Шаміль Крутков із бійцями
Командир 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” Шаміль Крутков із бійцями
фото: 93-тя ОМБр

93-тя ОМБр «Холодний Яр» від серпня минулого року обороняє один із найгарячіших відрізків фронту – західні та південно-західні околиці Костянтинівки на Донеччині. Батальйон безпілотних систем Black Raven бригади активно працює по логістиці противника на тактичну глибину двадцять–тридцять кілометрів, а лише за травень 2026 року уразив 1212 ворожих цілей.

Нагадаємо, Крутков очолив 93-тю бригаду в грудні 2024 року, змінивши на посаді полковника Павла Палісу, який тоді перейшов на посаду заступника керівника Офісу президента.

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Теги: фронт Костянтинівка Павло Паліса президент Холодний Яр

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