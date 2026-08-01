Росіяни вдарили по складу видавництва «Ранок», знищено вісім мільйонів книжок

Серед знищених видань – шкільні підручники, які найближчим часом мали надійти до українських навчальних закладів

Внаслідок російського удару по Харкову вдень у суботу, 1 серпня, було знищено близько 600 тис. шкільних підручників, 28 тис. найменувань книжок і приблизно 8 млн примірників. Про масштаби втрат у коментарі «Читомо» розповів голова наглядової ради видавничої корпорації RNK-Ranok Віктор Круглов, повідомляє «Главком».

Зазначимо, що вибухи в Харкові пролунали 1 серпня близько 11:00. Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару безпілотника загорілися складські приміщення в центральному Шевченківському районі міста. Під удар потрапив склад видавничої корпорації RNK-Ranok, де зберігалася продукція видавництв «Ранок», «КнигоЛенд», «Фабула», «Жорж», «Ще Одну Сторінку» та інших.

Круглов розповів, що попередня сума збитків становить близько 1 млрд грн. Серед знищених видань – шкільні підручники, які найближчим часом мали надійти до українських навчальних закладів.

Він наголосив, що удар був цілеспрямованим.

«Це був прицільний удар в одну точку. Це був не випадковий, а цілеспрямований удар по книжковому складу. Працівники всі живі. Всередину складу неможливо зайти зараз, тому що температура – сотні градусів, горить усе яскраво. Пожежники кажуть, що не факт, що до кінця дня загасять пожежу», – зазначив голова наглядової ради.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська атака повністю знищила склад видавництва «Книголав». Унаслідок удару ніхто з працівників не постраждав, однак вогонь знищив майже 250 тис. книжок. У видавництві тоді наголошували, що втрачений тираж був результатом багаторічної праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка працювала над створенням українських видань.