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Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених
Автобус повністю вигорів
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – 16-річний хлопець

Російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – 16-річний хлопець. Усіх поранених рятувальники та поліцейські евакуювали з небезпечної зони та доправили до лікарні.

Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених фото 1

Наразі відомо, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Правоохоронці встановлюють усі обставини чергового російського удару по цивільному транспорту.

Як деталізував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, автобус повністю вигорів.

Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених фото 2

Нагадаємо, унаслідок російської атаки безпілотниками на Подільський район Одеської області постраждали двоє малолітніх дітей – 12-річна дівчинка та її шестирічний брат. 

Також на Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом постраждали 11 людей. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 37-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний житель Дрогобицького району. У салоні автобуса перебували 14 пасажирів

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Теги: рятувальники Дніпропетровщина автобус дрон

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