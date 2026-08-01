Росія вдарила по рейсовому автобусу з людьми: багато поранених

Унаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – 16-річний хлопець

Російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – 16-річний хлопець. Усіх поранених рятувальники та поліцейські евакуювали з небезпечної зони та доправили до лікарні.

Наразі відомо, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Правоохоронці встановлюють усі обставини чергового російського удару по цивільному транспорту.

Як деталізував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, автобус повністю вигорів.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки безпілотниками на Подільський район Одеської області постраждали двоє малолітніх дітей – 12-річна дівчинка та її шестирічний брат.

Також на Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом постраждали 11 людей. За попередніми даними правоохоронців, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 37-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з рейсовим автобусом I-VAN, яким керував 46-річний житель Дрогобицького району. У салоні автобуса перебували 14 пасажирів