Росія масово жене штурмовиків на фронт: Мадяр пояснив причину таких атак

Командувач Сил безпілотних систем розповів про приховані механізми поповнення армії РФ та реальну ситуацію на лівобережжі й передовій

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр заявив, що російська армія продовжує нарощувати чисельність особового складу безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Про це пише «Главком» з посиланням на допис в Telegram-каналі командувача від 25 липня.

За словами Бровді, за результатами щоденного аналізу розвідувальних даних СБС, у липні кількість військових РФ, залучених до штурмових дій, зросла на 18% порівняно з травнем та на 12% порівняно з червнем.

Бровді зазначив, що висновки ґрунтуються на щоденному об'єктивному аналізі виявлення та знищення противника, який проводить розвідувальний центр Сил безпілотних систем. За його словами, середньодобова кількість російських військових, які беруть участь у штурмах, у липні становить близько 365 осіб на добу, тоді як у травні цей показник був 310, а в червні – 329.

Командувач пов'язав збільшення чисельності штурмових груп із прагненням російського командування приховати реальну ситуацію на фронті. За його словами, додатковий особовий склад використовується для інфільтраційних атак, головною метою яких є створення видимості просування та демонстрація формальних успіхів перед вищим військовим керівництвом РФ.

«Противник латає дірки між неправдивими доповідями про стан і положення та фактичним перебуванням власних позицій на лінії бойового зіткнення. Дієвий інструмент замилювання – нарощування груп інфільтрації», – зазначив Роберт Бровді.

Окремо командувач СБС звернув увагу, що Росія продовжує приховану мобілізацію, хоча офіційно новий етап мобілізаційної кампанії не оголошувався. За його словами, постійне поповнення особового складу вже помітне за відкритими даними та результатами аналізу, а приховати такі процеси дедалі складніше.

Водночас Бровді наголосив, що українцям варто тверезо оцінювати ситуацію на фронті та не недооцінювати можливості противника щодо регулярного поповнення своїх підрозділів. Він також повідомив, що ефективність роботи операторів Сил безпілотних систем продовжує зростати: лише за період з 1 по 25 липня верифіковано 9028 уражень живої сили противника, а загальна кількість підтверджених уражень інших цілей за цей період перевищила 42 тисячі.

Нагадаємо, протягом 25 липня на фронті відбулося 202 бойові зіткнення, а російська армія завдала десятків авіаударів, випустила тисячі дронів-камікадзе та понад дві тисячі разів обстріляла українські позиції. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські військові відбили 35 штурмів противника.