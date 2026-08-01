З’явилися нові подробиці смерті військового, тіло якого знайшли у ТЦК

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили мобільний телефон загиблого та петлю, виготовлену зі шнурка

Військовослужбовець, тіло якого вранці 1 серпня виявили у приміщенні Першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Мостиська на Львівщині, за попередніми даними, помер внаслідок повішення. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За його словами, загиблим є 48-річний Андрій Чиж, який проходив службу у взводі охорони ТЦК.

«Близько 07:00 його знайшли повішеним у службовому кабінеті №3», – написав Глагола.

Він також повідомив, що під час огляду місця події правоохоронці вилучили мобільний телефон загиблого та петлю, виготовлену зі шнурка.

«Передсмертної записки не виявили», – зазначив журналіст.

За інформацією Глаголи, тіло військовослужбовця направили на проведення судово-медичної експертизи.

«Попередньо правоохоронці розглядають версію самогубства, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення всіх слідчих дій та результатів експертизи», – повідомив він.

Офіційного підтвердження оприлюднених журналістом деталей від правоохоронних органів станом на цей час немає.

Нагадаємо, раніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовослужбовця у службовому приміщенні Першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство.

Раніше, у травні 2026 року, на території міського ТЦК та СП у Тернополі загинув військовозобов'язаний. Чоловіка запросили до установи для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування у приміщенні він зайшов до вбиральні, де, за попередніми даними, вчинив самогубство, використавши вогнепальну зброю.