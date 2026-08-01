Хмельницький оговтується після вибухів на полігоні, доля п’яти військових і досі невідома

Після завершення оцінки збитків мешканці зможуть звернутися по матеріальну допомогу для відновлення своїх осель

До міської влади вже надійшло 235 повідомлень про пошкоджене майно

У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки надзвичайної події, що сталася напередодні. Ідеться про вибухи на військовому полігоні. До міської влади вже надійшло 235 повідомлень про пошкоджене майно, і ця кількість продовжує зростати. Як інформує «Главком», про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, комісії вже оглянули понад сотню приватних домоволодінь. Окрім цього, пошкоджень зазнали майже 30 багатоквартирних будинків. У них вибито 27 вікон у місцях загального користування та пошкоджено 18 квартир.

Зараз комунальні служби насамперед відновлюють покрівлі та тимчасово закривають вибиті вікна, щоб захистити житло від негоди. Для мешканців уже видали понад 150 листів шиферу, більше 600 метрів захисної плівки, понад пів кілометра дерев'яної рейки, а також нарізали 183 шибки скла.

Будівельні матеріали можна отримати у пункті допомоги на вулиці Петлюри, 52. Там також приймають інформацію про пошкоджене майно та проводять комісійні обстеження, необхідні для подальшого оформлення компенсації.

Після завершення оцінки збитків мешканці зможуть звернутися по матеріальну допомогу для відновлення своїх осель.

Паралельно рятувальники та піротехніки ДСНС продовжують обстежувати територію поблизу полігону. Усі виявлені боєприпаси й інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт фахівці використовують роботизовані комплекси, що дозволяють дистанційно працювати з небезпечними знахідками та мінімізувати ризик для особового складу.

10 фото На весь екран



















Водночас, за словами міського голови, жодної нової інформації щодо долі п'ятьох військовослужбовців наразі немає. Ігор Симчишин додав, що територію обстежили, проте тіл не знайшли. Однак поблизу ще є велика водойма. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Відомо, що троє військових отримали травми, серед цивільних загиблих немає.

За даними правоохоронців, вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому 31 серпня почалися близько 11:55. Зокрема, сталася неконтрольована детонація боєприпасів. Внаслідок події травмовано чотирьох військовослужбовців, яких шпиталізовано. Ще кілька військових (за даними Сил спеціальних операцій, мова про п’ять осіб) не виходять на зв’язок, триває їх пошук. Слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу («Порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення»). Розриви боєприпасів на військовому полігоні припинилася о сьомій вечора 31 липня.