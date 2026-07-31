«Ми не програємо»: Зеленський оцінив ситуацію на фронті

Президент підкреслив, що ініціатива на полі бою не перебуває в руках окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри складну ситуацію на фронті, Росії не вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави Fox News.

За словами Зеленського, якщо оцінювати перебіг війни не лише за ситуацією на окремих ділянках фронту, то Україна не програє, а Росія не здобула переваги.

«Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо», – сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що ключовим показником нинішньої ситуації на полі бою є відсутність ініціативи у російських військ.

«Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне — ініціатива не перебуває в руках Росії», – зазначив глава держави.

Під час інтерв'ю українського президента також запитали про втрати російської армії. Президент заявив, що Росія втратила 1,6 млн військових, зокрема близько 700 тис. загиблими.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що президент США та європейські партнери прагнуть завершення війни, однак Росія щодня відмовляється навіть від перемовин про тимчасове припинення вогню.

Глава держави наголосив, що ініціатива у війні перейшла до України завдяки розвитку військових технологій. За його словами, попри початкові плани Путіна окупувати країну за кілька днів, Україна побудувала потужну оборонну індустрію.