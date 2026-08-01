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ЗСУ на фронті знищили титулованого російського боксера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ на фронті знищили титулованого російського боксера
Данило Токарєв був вихованцем уральської школи боксу

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта Токарєва

Сили оборони ліквідували російського окупанта Данила Токарєва. Про це інформує «Главком».

Данило Токарєв був вихованцем уральської школи боксу з міста Талиця. Він тричі ставав переможцем чемпіонату Свердловської області, був фіналістом першості Уральського федерального округу та учасником чемпіонату РФ.

Мав розряд кандидата у майстри спорту Росії з боксу.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта Токарєва.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: бокс війна окупанти спорт смерть

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