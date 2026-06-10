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196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026
Ситуація на фронті 10 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 10 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 103 авіаційних удари – скинув 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 5614 дронів-камікадзе та здійснив 2123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 червня на фронті відбулося 196 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 48 окупантів та поранено дев'ять. Знищено танк, три одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, одну артилерійську систему та три укриття противника. Пошкоджено танк, сім артилерійських систем, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 86 укриттів загарбників. Знищено або подавлено 248 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіаційної бомби та здійснив 73 обстріли, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував рубежі наших підрозділів у районі Стариці та в напрямку Охрімівки й Кіндрашівки. 

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз атакував наші позиції в напрямку Куп'янська-Вузлового.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися біля:

  • Новоселівки
  • Дробишевого
  • Ямполя
  • в напрямку Лиману та Озерного

Два боєзіткнення тривають. 

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників просунутися вперед поблизу:

  • Закітного
  • Різниківки
  • у бік Кривої Луки та Рай-Олександрівки
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Часового Яру.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші захисники відбивали сім атак поблизу Плещіївки, Іванопілля та в напрямку Костянтинівки й Вільного. 

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Родинського
  • Гришиного
  • Василівки
  • Котлиного
  • Удачного
  • в напрямку Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченка, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгородного, Новопавлівки 
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Зеленого Гаю та Тернового.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 20 атак окупантів у районах:

  • Рибного
  • Прилук
  • Залізничного
  • Чарівного
  • в напрямку Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки 
196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Степногірська та в напрямку Нової Токмачки й Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Противник здійснив одну марну спробу прорвати оборону в районі острова Білогрудого.

196 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 червня 2026 фото 12

Нагадаємо, триває 1568-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ укриття ворог Покровськ

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