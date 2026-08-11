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Росіяни вдарили дроном по ринку у Слов'янську: є поранені

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни вдарили дроном по ринку у Слов'янську: є поранені
РФ атакувала ринок у Слов'янську посеред дня
фото: Донецька ОВА

Окупанти атакували центральний ринок у час, коли на його території перебували люди

Російські війська 11 серпня атакували центральний ринок у Слов'янську Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали щонайменше четверо людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами очільника області, росіяни завдали удару опівдні, коли на території ринку перебували люди.

«Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Слов'янська. Сьогодні опівдні росіяни ударили по території центрального ринку. Ударили в час, коли там були люди. Без жодної військової логіки — лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним», – написав Філашкін.

Очільник Донецької ОВА наголосив, що саме так «виглядає російський терор у своєму звичному прояві».

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях уточнив, що атака сталася близько 11:30. За його даними, російські війська вдарили по ринку безпілотником «Молнія-2».

Внаслідок атаки поранення отримали троє жінок та один чоловік. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що дії Росії свідчать про підготовку Москви не до завершення війни, а до її подальшого загострення.

За словами президента, на це вказують три ключові фактори: нарощування виробництва балістичних ракет, залучення північнокорейського озброєння та підготовка мобілізації.

Президент також повідомив про наслідки нічної російської атаки. У Запоріжжі, за його словами, РФ завдала ударів північнокорейською балістикою, «Цирконами» та КАБами. Станом на момент його повідомлення було відомо про шістьох загиблих і 19 поранених.

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Теги: окупанти Донеччина

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