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Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року
В Україні триває 1568-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів атакував позиції українських підрозділів

За минулу добу зафіксовано 234 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Упродовж минулої доби противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, агресор завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 2

Противник одинадцять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне, Стариця, Охрімівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 3

Українські оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 4

Ворог чотирнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Борова, Червоний Став, Новоселівка, Дробишеве, Озерне, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував тринадцять разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 6

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 7

Окупанти здійснили шістнадцять атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля та Торецьке.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білицьке, Родинське, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новий Донбас, Никанорівка, Новоолександрівка та Покровськ.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 9

Противник атакував один раз у районі Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ, Мала Токмачка та Плавні.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року фото 12

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1568-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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