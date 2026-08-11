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Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту
Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється
фото: ДСНС Рівненщини

Вибух пролунав у селі Варковичі

На Рівненщині на території одного з підприємств виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється.

Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту фото 1
Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту фото 2
Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту фото 3

«Ситуація перебуває під контролем рятувальників. Детальніша інформація буде надана згодом, після завершення першочергових заходів», – наголошує ДСНС.

«Суспільне Рівне» додало, що сьогодні вибух у селі Варковичі пролунав на Рівненщині. Його було чути в місті Дубно за 17 км від села. Там горить завод з виготовлення пінопласту.

До слова, у ніч проти 8 серпня у притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Димерської громади на Київщині сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив частину вольєрів та господарських приміщень. За даними притулку, загинули вісім собак.

Теги: ДСНС Рівненщина пожежа

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