Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту

Вибух пролунав у селі Варковичі

На Рівненщині на території одного з підприємств виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, триває ліквідація пожежі. Інформація щодо причин виникнення пожежі, площі та наявності постраждалих уточнюється.

«Ситуація перебуває під контролем рятувальників. Детальніша інформація буде надана згодом, після завершення першочергових заходів», – наголошує ДСНС.

«Суспільне Рівне» додало, що сьогодні вибух у селі Варковичі пролунав на Рівненщині. Його було чути в місті Дубно за 17 км від села. Там горить завод з виготовлення пінопласту.

До слова, у ніч проти 8 серпня у притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Димерської громади на Київщині сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив частину вольєрів та господарських приміщень. За даними притулку, загинули вісім собак.