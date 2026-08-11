Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 11 серпня 2026 року

Сьогодні у Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Андраш Бака став президентом Угорщини. Також металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ.

«Главком» зібрав головні події за 11 серпня.

Ексгумація останків Коновальця в Нідерландах

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну з Нідерландів
Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну з Нідерландів
фото: Офіс Президента

У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть до України та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Андраш Бака став президентом Угорщини

Бака був обраний на посаду голосами правлячої правоцентристської партії «Тиса»
Бака був обраний на посаду голосами правлячої правоцентристської партії «Тиса»
фото: Telex

11 серпня Андраш Бака, колишній голова Верховного суду, став президентом Угорщини. У промові після складання присяги він розкритикував попередній уряд, зазначивши, що за правління Віктора Орбана «одна партія захопила владу», гілки влади не були розділені, а діюча система стримувань і противаг була відсутня.

Комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку. Зокрема, терористична атака забрала життя семи працівників підприємства.

Загалом унаслідок комбінованого удару РФ по Запоріжжю 24 особи дістали поранень.

Удари по Україні

РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині
РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині
фото: Олег Кіпер/Telegram

На Одещині через російську атаку двоє людей загинуло, троє осіб постраждали. «Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль», – наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також внаслідок російського удару по Краматорську виникла пожежа в церкві.

До того ж російські війська атакували центральний ринок у Слов'янську Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали щонайменше четверо людей.

Водночас під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом, загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко.

Інші важливі новини

  • Башара Асада засуджено до смертної кари.
  • ДБР почало розслідування через падіння МіГ-29 на Одещині.
  • Спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту на Рівненщині.

Читайте також:

Теги: війна Угорщина Башар Асад ексгумація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти йдуть в штурм на мотоциклах
Ворог готує штурми на квадроциклах на Покровському напрямку – «Рубіж»
26 липня, 14:57
Погрыбного характеризують як «трудоголіка з гарною репутацією»
Зміни у командуванні логістикою ЗСУ: Драпатий відсторонив Карпенка та призначив Погрібного
30 липня, 20:06
Наслідки російського удару по Харківщині
Повітряні сили повідомили про 24 влучання під час нічної атаки РФ
2 серпня, 08:53
Ввічлива і уважна провідниця із зачіскою та на підборах викликала захват у пасажирів
Провідниця «Укрзалізниці» стала зіркою мережі
18 липня, 19:15
Росія в ніч проти 14 липня атакувала Київ балістикою
Росія вдарила балістикою по Києву: місто охопили пожежі
14 липня, 00:48
Візит іноземних лідерів до Києва, ЄС продовжив захист для українців. Головне за 15 липня 2026
Візит іноземних лідерів до Києва, ЄС продовжив захист для українців. Головне за 15 липня 2026
15 липня, 21:04
Росія щодня втрачає дедалі більше військових
ЗСУ створили Росії нову проблему на фронті. Що з'ясувала розвідка Естонії
17 липня, 15:38
Буданов та МЗС Туреччини обговорили удари по РФ і паніку еліт
Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч
17 липня, 13:45
Панамське МЗС з’ясовує обставини, пов’язані з вербуванням своїх громадян, і надає постраждалим консульську допомогу
Ще одна країна заявила про вербування своїх громадян до армії РФ
26 липня, 12:45

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено «Епіцентр»
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Постраждалі від вибухів у Хмельницькому отримають грошову компенсацію
Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні
Politico: Європа шукає ракети-перехоплювачі до систем Patriot для допомоги Україні
Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
Окупований Крим потрапив під масовану атаку безпілотників
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua