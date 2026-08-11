Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026

Дайджест новин 11 серпня 2026 року

Сьогодні у Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Андраш Бака став президентом Угорщини. Також металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ.

«Главком» зібрав головні події за 11 серпня.

Ексгумація останків Коновальця в Нідерландах

Прах Євгена Коновальця повернуть в Україну з Нідерландів фото: Офіс Президента

У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть до України та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Андраш Бака став президентом Угорщини

Бака був обраний на посаду голосами правлячої правоцентристської партії «Тиса» фото: Telex

11 серпня Андраш Бака, колишній голова Верховного суду, став президентом Угорщини. У промові після складання присяги він розкритикував попередній уряд, зазначивши, що за правління Віктора Орбана «одна партія захопила владу», гілки влади не були розділені, а діюча система стримувань і противаг була відсутня.

Комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після удару РФ

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку. Зокрема, терористична атака забрала життя семи працівників підприємства.

Загалом унаслідок комбінованого удару РФ по Запоріжжю 24 особи дістали поранень.

Удари по Україні

РФ вдарила по автоцистерні з олією на Одещині фото: Олег Кіпер/Telegram

На Одещині через російську атаку двоє людей загинуло, троє осіб постраждали. «Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль», – наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також внаслідок російського удару по Краматорську виникла пожежа в церкві.

До того ж російські війська атакували центральний ринок у Слов'янську Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали щонайменше четверо людей.

Водночас під час ліквідації пожежі у Сумах, спричиненої російським ударом, загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко.

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