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На Донеччині внаслідок удару РФ спалахнула церква (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Донеччині внаслідок удару РФ спалахнула церква (фото)
Вогонь охопив купол храму
фото: ДСНС Донеччини

Обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 11 серпня, внаслідок російського удару по Краматорську виникла пожежа в церкві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Горів купол храму. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 140 кв. м», – йдеться у повідомленні.

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За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська 11 серпня атакували центральний ринок у Слов'янську Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали щонайменше четверо людей.

Також російські війська в ніч на 11 серпня атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів частково знеструмлені Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська та Херсонська області. Найскладніша ситуація зі світлом склалася на Одещині.

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Теги: ДСНС церква війна Донеччина

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