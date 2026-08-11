На Донеччині внаслідок удару РФ спалахнула церква (фото)

Обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 11 серпня, внаслідок російського удару по Краматорську виникла пожежа в церкві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Горів купол храму. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 140 кв. м», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська 11 серпня атакували центральний ринок у Слов'янську Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали щонайменше четверо людей.

Також російські війська в ніч на 11 серпня атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів частково знеструмлені Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська та Херсонська області. Найскладніша ситуація зі світлом склалася на Одещині.