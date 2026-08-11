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Нічна атака на Запоріжжя: семеро загиблих, понад 20 поранених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Запоріжжя: семеро загиблих, понад 20 поранених
Росія завдала уночі ракетного удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Завтра у Запорізькій області оголошено день жалоби

Унаслідок комбінованого удару РФ по Запоріжжю загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Завтра у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталася в ніч на 11 серпня. Росіяни серед ночі вбили семеро людей, ще 24 людини дістали поранень», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Запоріжжя: семеро загиблих, понад 20 поранених фото 1
Нічна атака на Запоріжжя: семеро загиблих, понад 20 поранених фото 2
Нічна атака на Запоріжжя: семеро загиблих, понад 20 поранених фото 3

Федоров додав: «Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих».

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинули люди.

До слова, 9 серпня під час ліквідації наслідків російського удару по Запорізькій області рятувальники потрапили під повторний обстріл.

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Теги: Запоріжжя війна

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