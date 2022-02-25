У Гостомелі ліквідували приблизно 200 спецпризначенців РФ – Арестович

На летовищі висадилися люди з російського боку, які спеціалізуються на захопленні аеродромів

У Гостомелі ліквідували близько 200 російських спецпризначенців. Про це в ефірі токшоу «Право на владу» сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Зараз дочищають останні осередки навколо Гостомеля, тому що там висадилися дуже підготовлені люди з російського боку, які спеціалізуються на захопленні аеродромів, але цих людей вже фактично всіх нема. Приблизно 200 людей», – розповів Арестович.

Він поінформував, що бій тривав приблизно дев’ять годин.

Нагадаємо, увечері 24 лютого ЗСУ повернули під свій контроль Гостомельський аеродром.

Раніше російські окупанти захопили аеропорт Гостомель. Протягом дня за летовище тривали жорстокі бої.

Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.

Як повідомлялося, війська РФ зазнали важких втрат: попередні цифри вбитих .

До слова, армія готова до нових атак Кремля – Міноборони.

До слова, Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба.

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