«Вагнерівці» зосередили атаки на Бахмуті: розвідка назвала причини

Рашисти хочуть зробити Бахмут своїх трофеєм, та ЗСУ їм цього не дозволять

Пригожин має особисті причини для наступу на Донеччині

Російські збройні сили та найманці приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина зосередили свої удари передусім навколо міста Бахмут незважаючи на величезні втрати. Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю німецькому Bild.

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«Вони роблять це з трьох причин, – каже Скібіцький. ︎ – По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область. По-друге, атакувати міста Краматорськ і Слов’янськ з півдня. І по-третє, Пригожин турбується про свій престиж».

Власникові «Вагнера» потрібен презентабельний успіх, каже Скібіцький.

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«Він звинувачує російську армію в тому, що вона не рухається вперед, але йому теж нема чого показати», – наголошує розвідка.

Скібіцький оцінює стан російських збройних сил як значно гірший, ніж до вторгнення. Окрім втрат живої сили, це ще й через санкції, тобто означає, що бракує запчастин і багато чого неможливо відтворити. Крім сучасних бойових танків, це торкнеться в першу чергу авіації, балістичних і крилатих ракет. Навіть угоди з іранським режимом не змогли цього компенсувати.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляє, що російська група «Вагнер» продовжує відігравати важливу роль у боях довкола міста Бахмут Донецької області. В останні місяці воно розробило наступальну тактику, щоб використати велику кількість завербованих ним погано навчених засуджених.

Раніше боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України Ярослав Лисенко зазначив, що українські захисники тримають лінію фронту довкола Бахмута.

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За повідомленням Інститут вивчення війни (ISW), під Бахмутом в лавах армії РФ назріває конфлікт між «вагнерівцями» та бойовиками «ДНР».