Зеленський відвідав Бахмут

Візит глави держави попередньо не анонсувався

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, приїхав у Бахмут Донецької області. Візит глави держави попередньо не анонсувався. Про це повідомляє Freedom.

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«Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті», – пише видання, посилаючись на власних кореспондентів в місті.

Згодом речник глави держави Сергій Никифоров уточнив, що Зеленський відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. Станом на 13:00 президент вже поїхав із Бахмута.

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Наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту. Щодня російські окупанти б’ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони.

Раніше Зеленський приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.