Зеленський відвідав Бахмут
Візит глави держави попередньо не анонсувався
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, приїхав у Бахмут Донецької області. Візит глави держави попередньо не анонсувався. Про це повідомляє Freedom.
«Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті», – пише видання, посилаючись на власних кореспондентів в місті.
Згодом речник глави держави Сергій Никифоров уточнив, що Зеленський відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. Станом на 13:00 президент вже поїхав із Бахмута.
Наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою усієї лінії фронту. Щодня російські окупанти б’ють по місту прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони.
Раніше Зеленський приїхав на Донбас, де зараз точаться найзапекліші бої. Він записав відеопривітання українським захисникам із міста Слов'янськ.
Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.
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