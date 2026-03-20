Президент нагородив орденом бійців, які збили дроном російський Ка-52
Екіпаж «Хижаки висот» уразив повітряне судно РФ на Покровському напрямку
Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІ ступеня операторів 59-ї бригади Сил безпілотних систем. Вони збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №252/2026.
Як повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, на Покровському напрямку повітряне судно ворога уразив екіпаж «Хижаки висот».
«Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона. І це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу», – повідомив він.
Згідно з указом президента, орденом «За мужність» нагороджено:
- Андрусенка Юрія Михайловича – солдата,
- Нечипаса Давида Віталійовича – солдата,
- Слєпка Сергія Анатолійовича – молодшого сержанта,
- Шаповала Вадима Сергійовича – молодшого сержанта.
Ка-52 має озброєння – гармату калібру 30 мм, некеровані ракети, керовані протитанкові комплекси та ракети класу «повітря–повітря». Гелікоптер оснащений сучасним прицільно-навігаційним комплексом «Аргумент-52», системою оборони «Вітебськ», броньованою кабіною та рідкісною для вертольотів системою катапультування екіпажу. Загалом Ка-52 використовується Росією як універсальна бойова машина для підтримки сухопутних військ і морських десантів.
Нагадаємо, бійці батальйону «Хижаки висот» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка за допомогою FPV-дрона збили російський ударний гелікоптер Ка-52. У результаті аварійної посадки екіпаж вертольота намагався врятуватися, однак був своєчасно виявлений і ліквідований пілотами першого батальйону 414-ї бригади «Птахи Мадяра».
До слова, унаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ 17 березня було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
