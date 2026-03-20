Президент нагородив орденом бійців, які збили дроном російський Ка-52

Ростислав Вонс
Екіпаж «Хижаки висот» уразив повітряне судно РФ на Покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» ІІ ступеня операторів 59-ї бригади Сил безпілотних систем. Вони збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №252/2026.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, на Покровському напрямку повітряне судно ворога уразив екіпаж «Хижаки висот».

«Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона. І це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу», – повідомив він.

Згідно з указом президента, орденом «За мужність» нагороджено:

  • Андрусенка Юрія Михайловича – солдата,
  • Нечипаса Давида Віталійовича – солдата,
  • Слєпка Сергія Анатолійовича – молодшого сержанта,
  • Шаповала Вадима Сергійовича – молодшого сержанта.
Російський Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер нового покоління, створений на базі Ка-50 «Чорна акула». Його основне призначення – ураження броньованої й неброньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою, а також розвідка, цілевказання й координація дій інших гелікоптерів.

Ка-52 має озброєння – гармату калібру 30 мм, некеровані ракети, керовані протитанкові комплекси та ракети класу «повітря–повітря». Гелікоптер оснащений сучасним прицільно-навігаційним комплексом «Аргумент-52», системою оборони «Вітебськ», броньованою кабіною та рідкісною для вертольотів системою катапультування екіпажу. Загалом Ка-52 використовується Росією як універсальна бойова машина для підтримки сухопутних військ і морських десантів.

Нагадаємо, бійці батальйону «Хижаки висот» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка за допомогою FPV-дрона збили російський ударний гелікоптер Ка-52. У результаті аварійної посадки екіпаж вертольота намагався врятуватися, однак був своєчасно виявлений і ліквідований пілотами першого батальйону 414-ї бригади «Птахи Мадяра».

До слова, унаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ 17 березня було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

