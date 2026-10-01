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Кабмін здійснив нові кадрові перестановки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кабмін здійснив нові кадрові перестановки
Уряд оновив керівний склад у міністерстві та держслужбах
фото з відкритих джерел

Любов Верету призначено заступницею Голови Державної служби України у справах дітей

Кабінет Міністрів України здійснив нові кадрові перестановки у міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Про це пише «Главком» із посиланням на постійного представникс Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Згідно з ухваленими рішеннями, з посади першого заступника Голови Державної авіаційної служби України було звільнено Сергія Коршука.

Водночас уряд погодив нові призначення у відомствах. Максима Столярчука призначено заступником Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO), а Любов Верету – заступницею Голови Державної служби України у справах дітей.

Як відомо, новий міністр юстиції Денис Маслов, який до призначення був народним депутатом від «Слуги народу» та очолював парламентський комітет з питань правової політики, сформував команду з чотирьох штатних радників. 

Одним із радників Маслова став Тимур Лонгиненко, з яким міністр тривалий час працював ще у Верховній Раді. Лонгиненко був його штатним радником із вересня 2020 року. До роботи у парламенті Маслов та Лонгиненко також разом працювали у дніпровській фірмі «Авін Трейд».

До слова, 25 вересня уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника ДПС. 

«Перед новим в. о. керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до державного бюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкритий діалог із платниками», – наголосив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Теги: Кабмін звільнення

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