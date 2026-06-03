«Метінвест» передав позашляховики бойовим бригадам на Запорізький напрямок

Автомобіль на фронті – інструмент виживання»: «Метінвест» Ахметова передав 13 авто на Запоріжжя

У межах мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова» «Метінвест» передав 13 автомобілів підвищеної прохідності підрозділам, які захищають Україну на Запорізькому напрямку.

Адресна підтримка українського війська на всіх напрямках фронту – ключовий принцип мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Кожний транш допомоги від компанії – відповідь на конкретний запит армії: захистити бійця, підвищити його мобільність, забезпечити необхідним у потрібний момент. Сталеві криївки, захист бойових машин і систем ППО, спецприладдя, джерела резервного живлення, автомобілі – далеко не повний перелік того, що «Метінвест» системно направляє на передову, аби оборонці могли ефективно діяти на найгарячіших ділянках фронту.

Наприкінці травня компанія передала 13 нових повнопривідних пікапів бойовим бригадам, які боронять країну на Запорізькому напрямку. Автівки відібрані з урахуванням реальних умов фронтової експлуатації: міцна конструкція з високою вантажопідйомністю, великий кліренс, повний привід зі знижувальним рядом і блокуванням диференціала – все це гарантує впевнений рух як на дорогах, так і в умовах повного бездоріжжя. Такі характеристики – не надлишок, а необхідність там, де від прохідності машини залежить життя екіпажу.

В.о. генерального директора комбінату «Запоріжсталь» Тарас Шевченко особисто передав ключі від 13 автівок Peugeot Landtrek представникам 16-ї окремої бригади підтримки, 260-ї окремої бригади ТрО «Хортиця», 1223-го окремого батальйону підтримки, 433-го окремого батальйону безпілотних систем, батальйону безпілотних систем «Шершні» 162-ї окремої механізованої бригади та 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле».

Компанія скерувала 16,5 млн гривень на закупівлю партії пікапів для війська.

«Автомобіль на фронті – це інструмент виживання і перемоги. Надійна машина підвищеної прохідності – це евакуація пораненого під вогнем, своєчасна доставка боєприпасів, стрімкий маневр підрозділу і швидкий відхід після виконання завдання. «Метінвест» передає не просто техніку – ми передаємо оборонцям більше можливостей діяти ефективно й повертатися живими. Запит армії на такі машини постійний, і ми на нього відповідаємо», – наголосив в.о. генерального директора «Запоріжсталі» Групи «Метінвест», Герой України Тарас Шевченко.

Як відзначив військовослужбовець 260 окремої бригади ТрО «Хортиця» на позивний Байкер, головними перевагами автівок є їх маневреність та прохідність, які мають змогу розвивати високу швидкість та уникнути ураження fpv-дроном. На передовій така допомога – незамінна.

«Щиро вдячні «Метінвест» за системну підтримку. Автівки – це не просто техніка: вони дозволяють краще виконувати бойові завдання, ротації, підвоз БК, евакуацію поранених. Наш батальйон відзначився на Запорізькому напрямку – мабуть, найгарячішому напрямку фронту в Україні. Щиро вдячні всім небайдужим людям та чуйним бізнесам, які допомагають українській армії боронити рідну землю Україну», – наголосив водій роти безпілотного комплексу батальйону безпілотних систем «Шершні» 162 окремої механізованої бригади на позивний Джим.

«Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це мілітарна ініціатива, у межах якої компанії Ріната Ахметова системно допомагають Силам оборони України. Допомога є адресною: кожен транш – це відповідь на конкретний запит військових. Ініціатива забезпечує захисників сталевими укриттями («криївками»), захистом для бойової техніки та систем ППО та необхідним спорядженням.