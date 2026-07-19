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155-та бригада після скандалу отримала нового командира

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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155-та бригада після скандалу отримала нового командира
Раніше Андрій Крока був заступником командира 155 бригади
фото: 155 ОМБр

Замість Станіслава Лучанова командиром став Андрій Крока

Новим командиром 155 окремої механізованої бригади замість Станіслава Лучанова став полковник Андрій Крока. Йому вручили бойовий прапор підрозділу. Про це повідомили в соцмережах бригади, інформує «Главком».

«Дякую за довіру. Для мене велика честь прийняти Бойовий Прапор 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Цей стяг символізує вашу стійкість, мужність та незламність. Ми з честю нестимемо його вперед, у наше майбутнє. Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу. Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади», – заявив Андрій Крока.

155-та бригада після скандалу отримала нового командира фото 1

Раніше Крока був заступником командира 155 бригади.

Нагадаємо, 13 липня було затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині. Спочатку відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі генпрокурора, згодом Нацполіція повідомила деталі

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання фігурантів у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство. Правоохоронці встановили, що в ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із них, за даними слідства, вистрілив у ногу 36-річному чоловіку, щоб залякати його. Після цього потерпілим зв'язали руки й ноги, зав'язали очі, силоміць посадили до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.

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Теги: прапор вбивство прокурор викрадення полковник конфлікт

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