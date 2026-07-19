155-та бригада після скандалу отримала нового командира
Замість Станіслава Лучанова командиром став Андрій Крока
Новим командиром 155 окремої механізованої бригади замість Станіслава Лучанова став полковник Андрій Крока. Йому вручили бойовий прапор підрозділу. Про це повідомили в соцмережах бригади, інформує «Главком».
«Дякую за довіру. Для мене велика честь прийняти Бойовий Прапор 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Цей стяг символізує вашу стійкість, мужність та незламність. Ми з честю нестимемо його вперед, у наше майбутнє. Незважаючи на всі випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, боронити нашу країну та наближати Перемогу. Я вірю, що разом ми відновимо світле ім'я 155 окремої механізованої бригади», – заявив Андрій Крока.
Раніше Крока був заступником командира 155 бригади.
Нагадаємо, 13 липня було затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині. Спочатку відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі генпрокурора, згодом Нацполіція повідомила деталі.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання фігурантів у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.
За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство. Правоохоронці встановили, що в ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із них, за даними слідства, вистрілив у ногу 36-річному чоловіку, щоб залякати його. Після цього потерпілим зв'язали руки й ноги, зав'язали очі, силоміць посадили до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.
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