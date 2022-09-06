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ЗСУ ліквідували склад росіян у Балаклії та ворожу техніку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували склад росіян у Балаклії та ворожу техніку (відео)
фото: Генштаб

Захисники також знищили установку С 300 та САУ противника

Українські захисники знищили склад окупантів у Балаклії. Відео влучної роботи бійців Ізюмського району опублікувало Угруповання Об'єднаних сил.

ЗСУ також знищили установку С 300 та САУ противника.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів. 

Триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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