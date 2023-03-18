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88 пострілів з гранатометів: росіяни завдали ударів по Сумщині

Софія Сидоренко
glavcom.ua
88 пострілів з гранатометів: росіяни завдали ударів по Сумщині
фото ілюстративне
фото: sumy.today

Обійшлося без жертв і руйнувань

18 березня протягом дня армія РФ здійснила обстріли чотирьох громад на Сумщині. Про це повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації.

Упродовж дня вибухи лунали у Шалигинській, Есманській, Краснопільській та Білопільській громадах. Армія РФ завдала 88 пострілів з гранатометів. 

«Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади – 7 прильотів. Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (автоматичний гранатомет станковий – Главком)(88 пострілів) та мінометів – 3 міни. Есманська громада: росіяни били з мінометів – 7 прильотів. Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти», – заявляють в ОВА.

Обійшлося без руйнувань та втрат серед цивільного населення. 

Також у Сумській обласній військові адміністрації зазначили, що оперативна обстановка на прикордонні Сумської області стабільна та контрольована.

До слова, нещодавно у розвідці пояснили, як ракетні удари Росії впливатимуть на логістику в Україні

Теги: росіяни ворог населення громада військові обстріл армія

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