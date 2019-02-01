Адвокати Іванющенка заперечують, що їхній клієнт зустрічався з фігурантом справи про вбивство Веремія



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Юрій Іванющенко не мав жодних стосунків з Крисіним і навіть не знайомий з ним, - юристи

Іванющенко не є фігурантом кримінальних справ, що пов'язані зі злочинами, вчиненими під час Революції гідності, - адвокати

Адвокати спростували інформацію про будь-які зустрічі бізнесмена Юрія Іванющенка з фігурантом вбивства журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним. Про це йдеться в заяві юристів Євгена Глазкова та Юрія Колеснікова, пишуть «Українські новини».

Нагадаємо, веб-ресурс «Громадське» 30 січня опублікував новину про те, що буцімто Крисін зустрічався з Іванющенком напередодні вбивства журналіста Веремія. Про це виданню нібито повідомили якісь «джерела».

«Це чергове інформаційне вкидання, що не має нічого спільного з дійсністю. Замовники цієї кампанії щоразу вигадують нові історії, і якщо раніше їхньою улюбленою темою був бізнес, то зараз переключилися на події Майдану. Задумка зрозуміла – суспільство болісно реагує на події, що відбулися на початку 2014 рок», - заявили адвокати.

За їхніми словами, Іванющенко не мав жодних стосунків з Крисіним і навіть з ним не знайомий.

Адвокати заявили, що Іванющенко не є фігурантом кримінальних справ, що пов'язані зі злочинами вчиненими під час Революції гідності, про що свідчать численні офіційні відповіді Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України.

«Матеріал «Громадського» заснований на якомусь таємничому джерелі. Ми залишаємо ймовірність, що журналісти були навмисне дезінформовані цим джерелом, тому ми просимо представників ресурсу «Громадського» опублікувати спростування цієї статті на головній сторінці сайту https://hromadske.ua до завтра (1 лютого 12:00). В іншому випадку ми змушені будемо зобов'язати їх це зробити, звернувшись до суду і відстоюючи свою позицію в загальному судовому порядку», - підкреслили адвокати.

«Ця новина – фейк, який покликаний чинити тиск на нашого клієнта і в черговий раз очорнити репутацію пана Іванющенка, зганьбити його ім'я», - вважають адвокати.

Нагадаємо, в 2017 році Європейський Союз зняв з бізнесмена Іванющенка всі санкції, які були введені в 2014 році проти низки громадян України.