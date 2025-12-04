Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката
Керівник САП Олександр Клименко

Броневицький звернувся до фундації «De Jure» з закликом розібратись з порушеннями

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький закликав фундацію «De Jure» бути послідовними у свої роботі та розібратись, яким чином керівник САП Олександр Клименко, раніше працюючи в НАБУ, отримав статус адвоката в Раді адвокатів Київської області та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Броневицький зазначає, що свідоцтво Клименко отримав через вісім днів після винесення Великою палатою Верховного Суду рішення у справі № 822/1309/17, якою вирішувалось питання щодо сумісності статусу судді з адвокатською діяльністю.

«Відповідно до цієї постанови, набуття особою статусу адвоката є процесом, який не охоплюється визначенням адвокатської діяльності. Але бажання отримати доступ до професії адвоката, перебуваючи у статусі судді, не виглядає легітимним та суперечить меті антикорупційного законодавства. Та ж сама історія з Клименком. Не бажаючи займатись адвокатською діляльністю, не переслідуючи жодну легітимну мету, Клименко, будучи особою начальницького складу бюро, а отже особою на яку поширюються вимоги щодо несумісності адвокатської діяльності з іншими видами діяльності, отримав таке свідоцтво і одразу ж його зупинив», – пише Броневицький.

Колишній посадовець переконаний, що Клименко ніяк не міг пройти 550 годин стажування в силу того, що працював в НАБУ та фізично не міг поєднувати повноцінну роботу в бюро з правомірним процесом отримання свідоцтва.

«Цікавим є і той факт, що Клименко отримав свідоцтво в Раді адвокатів Київської області, ніколи там не проживаючи. А після нього в цій же Раді свідоцтва отримали деякі з його підлеглих. До речі, Голова цієї Ради у свій час здійснював захист пана Мартиненка, розслідування щодо якого вело НАБУ», – йдеться у дописі.

Броневицький також закликав Фундацію «De Jure» показати єдиний підхід у з’ясуванні обставин набуття права на здійснення адвокатської діяльності службовими особами держави, у тому числі і тими, які отримали свідоцтва всупереч меті антикорупційного законодавства.

«Бо виглядає, що доброчесність у нас не для всіх. На обраних вона не поширюється», – написав він.

Теги: Олександр Клименко розслідування САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція затримала киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто поза чергою та без участі власників
Затримано киянина, який «допомагав» із перереєстрацією авто без черги та без участі власників
2 грудня, 08:01
Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
Сергій Лещенко каже, що яскравий мерч ФК «Локомотив», в якому він прийшов на виступ у Раду, мав привернути увагу на проблеми «Укрзалізниці». Але оцінили цей «дрес-код» не всі
Сергій Лещенко: Коломойський, як і Міндіч, претендував на статус друга президента. І що з ним тепер? Інтерв'ю
19 листопада, 10:45
З лютого 2025 року Коломойський і Боголюбов – під санкціями в Україні
Правоохоронці завели нову справу проти Коломойського і Боголюбова після рішення лондонського суду
13 листопада, 14:37
Теракт у столиці Пакистану забрав життя щонайменше 12 людей
Теракт у столиці Пакистану забрав життя щонайменше 12 людей
11 листопада, 23:25
План убити Меркель і Шольца зірвали в Німеччині
У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
11 листопада, 18:09
Тернопільський ТЦП та СП
У Тернополі чоловік, тікаючи із ТЦК, випав із вікна п’ятого поверху
8 листопада, 15:41
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття тримісячного онука
В Одесі бабуся побила тримісячного онука
7 листопада, 21:09
Правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання фігурантів справи
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
6 листопада, 11:24

Події в Україні

Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі
Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі
Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката
Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні (відео)
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Розвідка знищила російський винищувач МіГ-29 у Криму (відео)
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію
Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua