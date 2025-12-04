Адвокат Броневицький звинуватив керівника САП Клименка в незаконному отриманні статусу адвоката

Броневицький звернувся до фундації «De Jure» з закликом розібратись з порушеннями

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький закликав фундацію «De Jure» бути послідовними у свої роботі та розібратись, яким чином керівник САП Олександр Клименко, раніше працюючи в НАБУ, отримав статус адвоката в Раді адвокатів Київської області та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Броневицький зазначає, що свідоцтво Клименко отримав через вісім днів після винесення Великою палатою Верховного Суду рішення у справі № 822/1309/17, якою вирішувалось питання щодо сумісності статусу судді з адвокатською діяльністю.

«Відповідно до цієї постанови, набуття особою статусу адвоката є процесом, який не охоплюється визначенням адвокатської діяльності. Але бажання отримати доступ до професії адвоката, перебуваючи у статусі судді, не виглядає легітимним та суперечить меті антикорупційного законодавства. Та ж сама історія з Клименком. Не бажаючи займатись адвокатською діляльністю, не переслідуючи жодну легітимну мету, Клименко, будучи особою начальницького складу бюро, а отже особою на яку поширюються вимоги щодо несумісності адвокатської діяльності з іншими видами діяльності, отримав таке свідоцтво і одразу ж його зупинив», – пише Броневицький.

Колишній посадовець переконаний, що Клименко ніяк не міг пройти 550 годин стажування в силу того, що працював в НАБУ та фізично не міг поєднувати повноцінну роботу в бюро з правомірним процесом отримання свідоцтва.

«Цікавим є і той факт, що Клименко отримав свідоцтво в Раді адвокатів Київської області, ніколи там не проживаючи. А після нього в цій же Раді свідоцтва отримали деякі з його підлеглих. До речі, Голова цієї Ради у свій час здійснював захист пана Мартиненка, розслідування щодо якого вело НАБУ», – йдеться у дописі.

Броневицький також закликав Фундацію «De Jure» показати єдиний підхід у з’ясуванні обставин набуття права на здійснення адвокатської діяльності службовими особами держави, у тому числі і тими, які отримали свідоцтва всупереч меті антикорупційного законодавства.

«Бо виглядає, що доброчесність у нас не для всіх. На обраних вона не поширюється», – написав він.