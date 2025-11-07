Головна Одеса Новини
В Одесі бабуся побила тримісячного онука

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Одесі бабуся побила тримісячного онука
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття тримісячного онука
фото: Нацполіція

Тримісячного хлопчика госпіталізували з тяжкими травмами після побиття бабусею

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка під час перебування в стані алкогольного сп’яніння завдала численних травм власному тримісячному онукові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Травмованого хлопчика госпіталізували з множинними синцями, забоями голови та кінцівок, струсом мозку й переломом ключиці. Інцидент став відомий після того, як його 22-річна мати повернулася додому та виявила синці на тілі дитини. Раніше родина не перебувала на обліку в поліції чи службі у справах дітей.

Про травмування хлопчика поліціянтам повідомила його 22-річна мати. Вона зазначила, що залишила сина з бабусею і поїхала у справах, а повернувшись, виявила на тілі хлопчика синці та подряпини.

Прибувши за місцем проживання родини, ювенальні поліцейські виявили побитого малюка, його матір і бабусю з ознаками алкогольного сп’яніння. Викликана на місце «швидка» госпіталізувала травмованого хлопчика. Медики встановили, що у дитини множинні синці, забої голови та кінцівок, струс головного мозку й перелом ключиці.

Крім того, через безлад і антисанітарію у квартирі ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей Одеської міської ради провели оцінку рівня безпеки дитини, обстежили умови проживання та прийняли рішення про відібрання дитини та направлення до медичного закладу  з метою подальшого обстеження.

Під час розслідування кримінального провадження поліція встановила, що до побиття тримісячного онука причетна його 50-річна бабуся. Жінка не змогла пояснити повні обставини інциденту, посилаючись на стан сп’яніння.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. За це їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Хлопчик зараз проходить лікування, а згодом буде проведено судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості його травм.

Окрім цього, щодо матері постраждалого складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням батьківських обов’язків. Їй загрожує штраф до 1700 гривень, а матеріали передадуть до суду для прийняття рішення.

